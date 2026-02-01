मैं जेल में था, मेरी मां बिमार थी… इतने दिन तक कहां गायब थे केजरीवाल? खुद को नेता मानने से किया इंकार

इस बड़े फैसले के बाद केजरीवाल ने न्याय प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि अधर्म और अन्याय की पराजय होती है और केवल सत्य की ही विजय होती है। फैसले के तुरंत बाद दोनों नेताओं ने अपने हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरकर रोड शो किया। आप दफ्तर पहुंचने के बाद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज बहुत ऐतिहासिक जीत हुई। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षद्यंत्र रचा गया था। लेकिन आज जज साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई। साबित हो गया कि केजरीवाल बहुत कट्टर ईमानदार है।