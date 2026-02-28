नोएडा में टंकी फुल कराकर भाग रहे थार चालक ने को टक्कर मारी, कई किलोमीटर तक घसीटा

इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रिका इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार के नीचे चिंगारियों से आग का गोला बना हुआ है। यह वही बाइक बताई जा रही है जो कार के नीचे फंसी हुई थी। इस सीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद इस मामले में अब पुलिस ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी थार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी रौंगटे खड़े कर देने वाला है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि चमक-धमक के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जिस व्यक्ति की जेब में तेल के 4400 रुपये नहीं हैं उसे भी थार में चलना है। इसी दिखावे ने दो लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। इस घटना में सेल्समैन में बाल-बाल बचा जबकि थार चालक अब जेल के सलाखों के पीछे होगा। इस दौरान जब थार चालक 4400 रुपये के लिए सड़क पर कार को दौड़ा रहा था तो उस समय कोई निर्दोश व्यक्ति जिसका इस पूरी घटना से कुछ भी लेना-देना नहीं था वो भी चपेट में आ सकता था।