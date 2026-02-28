खून का बदला खून! दिल्ली में खौफनाक इंतकाम, नाबालिग को मौत के घाट उतारकर मेट्रो स्टेशन के पास जलाया शव

पूछताछ के दौरान विनय ने कबूला कि उसने गौरव उर्फ कालिया के साथ मिलकर विष्णु को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद पुलिस ने गौरव को भी धर दबोचा। दरअसल, गौरव मृतक दीपक का पड़ोसी था और उसे अपने चाचा की तरह मानता था। 11 फरवरी की रात जब ये सब साथ में शराब पी रहे थे, तब विष्णु ने न सिर्फ दीपक की हत्या की बात कबूल की, बल्कि नशे में गौरव को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। अपने चाचा की मौत का बदला लेने और खुद पर आए खतरे को देख गौरव ने विनय के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। प्लान के मुताबिक, दोनों ने पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ वार करके विष्णु की जान ले ली। इसके बाद जुर्म के निशान मिटाने के लिए उन्होंने लाश पर पेट्रोल छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया।