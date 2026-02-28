28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पिता ने 8 साल की बेटी को पहले दिखाया पोर्न, फिर दिव्यांग बच्ची से की घिनौनी हरकत…दादा पर भी लगे आरोप

Maharashtra: पेशे से वकील पिता ने आठ साल की बेटी को पहले पोर्न दिखाया फिर उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसको लेकर बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 28, 2026

Maharashtra a father showed pornographic videos to his eight year old daughter

प्रतीकात्मक फोटो

Maharashtra: महाराष्ट्र के नागपुर में पिता और बेटी के अनमोल रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक पिता ने ऐसा घिनौना काम किया है, जिसे जानने के बाद हर कोई उसे बाप नहीं बल्कि हैवान कर रहा है। दरअसल, आरोप है कि पेशे से वकील पिता ने अपनी 8 साल की दिव्यां बच्ची को पहले फोन में पोर्न दिखाया फिर उसके साथ अश्लील हरकत की। फिलहाल इस मामले में बच्ची की मां ने थाने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

आपको बता दें कि पूरा मामला नागपुर के मानकापुर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार, पारिवारिक कलह की वजह से एक दंपति अलग रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन के लिए बेटी पिता के साथ रहने के लिए गई थी। पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, पेशे से वकील पिता अपनी बेटी के साथ जनवरी 2025 से यौन शोषण कर रहा था। पत्नी का आरोप है कि पिता बेटी को फोन में पोर्न दिखाकर उसका यौन शोषण करता था। पिता की गंदी हरकतों के बारे में जब पत्नी को पता चला तो उसने विरोध किया। लेकिन पति ने उसे भी धमकी और गंदी-गंदी गालियां देने लगा।

ससुर ने भी दिया पति का साथ

पति से तंग आकर पत्नी ने उसके सभी करतूतों के बारे में ससुर से बात की, लेकिन ससुर भी आरोपी का पक्ष लेता हुआ दिखा। दरअसल, पति की शिकायत पर ससुर ने भी साफ कह दिया कि उसकी बेटी जो मर्जी करे। इसके साथ ही बच्ची की मां को ससुरालजनों से धमकी मिली कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। पत्नी ने हार-थक कर आखिर में पुलिस का सहारा लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।

पिता पर लगा पॉक्सो

आरोपी पिता को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात करना शुरू कर दी। बच्ची दिव्यांग और मतिमंद है, इसलिए उससे पूछताछ करने के लिए विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों की मदद ली गई। बच्ची ने पूछताछ में बता दिया कि उसके पिता पर लगे सभी आरोप सच हैं। बच्ची के बयान के बाद आरोपी वकील पिता पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में गहराई से छानबीन भी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण खत्म! 5% कोटे पर लगी रोक, क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी?
पुणे
Muslim reservation in Maharashtra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

Updated on:

28 Feb 2026 11:46 am

Published on:

28 Feb 2026 11:45 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / पिता ने 8 साल की बेटी को पहले दिखाया पोर्न, फिर दिव्यांग बच्ची से की घिनौनी हरकत…दादा पर भी लगे आरोप

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या है 25 करोड़ का घोटाला मामला? दिवंगत अजित पवार और पत्नी सुनेत्रा को मिली क्लीन चिट, मुंबई कोर्ट ने की अमह टिप्पणी

Clean chit to late Ajit Pawar in Rs 25,000 crore case in mumbai Court
नई दिल्ली

नोएडा में टंकी फुल कराकर भाग रहे थार चालक ने बाइक को टक्कर मारी, कई किलोमीटर तक घसीटा

Mahindra thar
नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिखे आपत्तिजनक शब्द, FIR दर्ज अब लिखने वालों की तलाश

Eleveted road
नई दिल्ली

मैं जेल में था, मेरी मां बिमार थी… इतने दिन तक कहां गायब थे केजरीवाल? खुद को नेता मानने से किया इंकार

नई दिल्ली

‘मोदी जी, मुझसे निपटने के लिए मेरा कत्ल कराना होगा’, अरविंद केजरीवाल का चौंकाने वाला बयान, आखिर क्या बोले?

What did Arvind Kejriwal say about PM Modi?
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.