पिता ने 8 साल की बेटी को पहले दिखाया पोर्न, फिर दिव्यांग बच्ची से की घिनौनी हरकत…दादा पर भी लगे आरोप

आपको बता दें कि पूरा मामला नागपुर के मानकापुर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार, पारिवारिक कलह की वजह से एक दंपति अलग रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन के लिए बेटी पिता के साथ रहने के लिए गई थी। पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, पेशे से वकील पिता अपनी बेटी के साथ जनवरी 2025 से यौन शोषण कर रहा था। पत्नी का आरोप है कि पिता बेटी को फोन में पोर्न दिखाकर उसका यौन शोषण करता था। पिता की गंदी हरकतों के बारे में जब पत्नी को पता चला तो उसने विरोध किया। लेकिन पति ने उसे भी धमकी और गंदी-गंदी गालियां देने लगा।