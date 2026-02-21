महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण खत्म! 5% कोटे पर लगी रोक, क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी?

यह अध्यादेश इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि इसे कभी भी स्थायी कानून का रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार द्वारा मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा जो अध्यादेश लाया गया था, उसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत तय समय सीमा के भीतर नई विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश कर पारित कराना आवश्यक था। लेकिन विधानसभा के गठन के बाद यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसी बीच सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर 2014 में इस अध्यादेश को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि संवैधानिक समय सीमा के भीतर विधानसभा की मंजूरी न मिलने के कारण यह अध्यादेश स्वतः प्रभावहीन हो गया था, इसलिए इसे आगे बढ़ाने का कोई कानूनी आधार नहीं बचा।