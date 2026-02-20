मुस्लिम युवक पर लगा अपहरण का आरोप, लड़की ने वीडियो जारी कर खोल दी पोल...हिंदू संगठनों ने काटा था बवाल

आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिले के भिगवण का है। यहां पर एक मां ने एक मुस्लिम युवक पर अपनी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि इसके पीछे हिंदू संगठनों के लोग भी थे जिन्होंने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मां अपनी बेटी के साथ सामान लेने के लिए बाजार गई थी। इसी दौरान युवक आया और आंखों में लाल मिर्च डालकर बेटी का अपहरण कर लिया। यह घटना जैसे ही फैली, हिंदूवादी लोगों ने इसे तूल दिया और पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुणे-सोलापुर हाईवे पर टायर जलाकर जाम भी लगाया था और नारेबाजी की थी। पुलिस इस मामले में जोरों से कार्रवाई कर ही रही थी कि इसी बीच युवती का एक वीडियो सामने आया और पूरी कहानी ही बदल गई।