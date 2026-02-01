मराठी में बात करो… हिंदी बोलने पर भड़का MNS कार्यकर्ता, भाषा पर नहीं थम रहा विवाद, एक और वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एमएनएस के कुछ सदस्य महाराष्ट्र के माहिम इलाके की एक बैंक शाखा में घुसकर बैंक मैनेजर से मराठी में बात करने की मांग करते हैं। इस दौरान बैंक मैनेजर मराठी में बात करने से इनकार करते हुए कहता है कि वह हिंदी में ही बात करेगा। वह यह भी कहता है कि हिंदी उसकी मातृभाषा है और कहीं यह नहीं लिखा है कि मराठी में ही बात करना अनिवार्य है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो जाती है।