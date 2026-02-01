एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी कर फंस गए कॉमेडियन कुनाल कामरा, महाराष्ट्र विधान परिषद् की समिति ने भेजा नोटिस

बीजेपी के विधान परिषद सदस्य ने यह भी कहा कि बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी अगर वे यदि दो बार समन जारी किए जाने के बावजूद कुणाल कामरा और सुषमा अंधारे समिति के समक्ष पेश नहीं होते हैं, तो विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकती है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई, जब भाजपा के विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने शिवसेना नेता और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के आरोप में कामरा और अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। गौरतलब है कि शिवसेना, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल है। सत्ता और सरकार के खिलाफ तीखे व्यंग्य के लिए पहचाने जाने वाले कुणाल कामरा इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। पिछले साल उन्होंने एक पैरोडी गीत के जरिए बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था, जिसमें उन्हें परोक्ष रूप से ‘गद्दार’ कहे जाने का आरोप लगा था। वहीं, विपक्षी शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की नेता सुषमा अंधारे ने उस वक्त कामरा के बयान का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी।