सुनेत्रा को मिला शरद पवार का साथ, डिप्टी सीएम और देवेंद्र फणनवीस को लेकर कह दी बड़ी बात

अजित पवार के निधन के बाद एक ओर महाराष्ट्र में शोक की लहर थी, तो दूसरी ओर दोनों एनसीपी के विलय को लेकर चर्चाएं तेज थीं। इसी बीच महायुति ने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दे दिया, जिसके बाद विलय की अफवाहों पर विराम लग गया। इसके बावजूद एनसीपी (यूबीटी) के नेताओं की ओर से दावा किया जाता रहा कि अजित दादा दोनों पार्टियों को एक करना चाहते थे और इसके लिए बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी थी। उनका कहना था कि अजित पवार ने दोनों पार्टियों के विलय के लिए 12 फरवरी की तारीख भी तय कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया।