‘सैकड़ों महिलाओं का जीवन बर्बाद हुआ’, ‘पापी’ बाबा चुप रहने के लिए ऐसे करता था मजबूर…कोर्ट में पुलिस का बयान

Ashok Kharat case: आस्था की आड़ में चल रहे एक ऐसे माया का पर्दाफाश हुआ है, जिसने न केवल धर्म की मर्यादा को कलंकित किया है, बल्कि महाराष्ट्र में नासिक के रसूखदार गलियारों में भी भूकंप ला दिया है। कुख्यात 'भोंदूबाबा' अशोक खैरात का मामला अब महज अंधविश्वास का एक साधारण केस नहीं रह गया, बल्कि यह यौन शोषण, डिजिटल साजिश और सफेदपोशों के गठजोड़ की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बन चुका है। जैसे-जैसे जांच की परतें खुल रही हैं, बंद दरवाजों के पीछे छिपे 'नरबलि' के खौफ और 'दिव्य शक्तियों' के नाम पर किए गए अमानवीय कृत्यों का काला सच पूरी भयावहता के साथ सामने आ रहा है। उधर, कोर्ट में पीड़िता के वकीलों ने आरोपी की क्रूरता और जांच में उसके असहयोग को लेकर परतें खोल दी है।