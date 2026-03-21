‘बात नहीं मानी तो मर जाएगा पति’, ऐसे चंगुल में फंसती गई महिला…ढोंगी ज्योतिषी ने कई वर्षों तक किया रेप

महाराष्ट्र के नासिक में 'कैप्टन' के नाम से विख्यात पूर्व नौसेना अधिकारी अशोक खरात की गिरफ्तारी ने एक ऐसे रसूखदार साम्राज्य की पोल खोल दी है, जो आस्था, भय और रसूख की बुनियाद पर खड़ा था। खुद को विख्यात ज्योतिषी और अंक ज्योतिषी के रूप में स्थापित करने वाले 67 वर्षीय खरात ने अपनी भाषाई पकड़ और 'दैवीय शक्तियों' के झूठे दावों के दम पर न केवल आम जनता, बल्कि बड़े राजनेताओं और हस्तियों के बीच भी अपनी पैठ बना ली थी। जांच में सामने आया है कि ज्योतिष की इस आड़ में उसने करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब संपत्ति और आलीशान फार्महाउस खड़े किए।