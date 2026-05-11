‘तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए’, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के AIMIM पर बैन लगाने वाले बयान पर भड़के नेता वारिस पठान

वारिस पठान ने नितेश राणे पर निशाना साधते हुए कहा, 'पहले अपनी शाखाओं पर रोक लगाओ जो हर दिन नफरत फैलाने और माहौल खराब करने का काम कर रही हैं। उन पर तो बैन नहीं लगाते आप।' आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और कड़क कार्रवाई की जानी चाहिए और अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि मंत्री पद से भी निकाल देना चाहिए। साथ ही वारिस पठान ने कहा कि उन्हें अपना मानसिक इलाज करवाना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मैं उन्हें किसी अच्छे मानसिक अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाना चाहता हूं।