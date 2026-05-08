‘निदा खान दोषी नहीं सिर्फ आरोपी, मदद मांगती तो मैं भी करता’, नासिक ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ मामले में बोले MIM नेता इम्तियाज जलील

इम्तियाज जलील ने निदा खान का बचाव करते हुए कहा कि उसके खिलाफ अभी सिर्फ आरोप हैं, वह दोषी साबित नहीं हुई है। जलील ने सवाल उठाया, 'क्या निदा खान के खिलाफ कोई नॉन-बेलेबल वारंट या लुकआउट नोटिस जारी हुआ था? अगर वह किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होती, तो पुलिस खुद नोटिस जारी करती। उस पर केवल धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे आरोप हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे उसने कोई बड़ी डकैती डाली हो या हत्या की हो।'