Ashok Kharat Case:: ‘पाखंडी बाबा’ के लॉकर से ₹1.1 करोड़ का सोना और डॉलर बरामद, ED की जांच में बड़े खुलासे

इससे पहले की गई छापेमारी में भी केंद्रीय एजेंसी ने खरात और उसके सहयोगियों से जुड़े कई बैंक खातों और लॉकर्स को अटैच किया था। ED अब इन सभी खातों के लेन-देन के रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि इस पूरे वित्तीय साम्राज्य के पीछे के असली मास्टरमाइंड और सहयोगियों का पर्दाफाश किया जा सके। आपको बता दें कि पुलिस और ED की इस संयुक्त कार्रवाई ने नाशिक में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि खरात ने धर्म और आस्था की आड़ में न केवल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि करोड़ों की काली कमाई भी इकट्ठा की।