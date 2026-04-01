‘हिंदू लड़कियों से शादी करो’, नासिक केस में कंपनी के अंदर का सच आया सामने, कर्मचारी ने खोली HR की पोल

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने आंतरिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अनैतिक व्यवहार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। प्राथमिक कार्रवाई के तौर पर संबंधित महिला एचआर मैनेजर और आरोपों के घेरे में आए अन्य संदिग्ध कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित या पद से हटा दिया गया है। फिलहाल, कंपनी की आंतरिक सतर्कता टीम और कानूनी विशेषज्ञ शिकायतकर्ताओं के बयानों और फंडिंग के दावों की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं ताकि इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया जा सके।