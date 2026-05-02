2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

पुणे रेप केस: 4 साल की मासूम से हैवानियत पर देवेंद्र फडणवीस सख्त; सुप्रिया सुले बोलीं- ‘आरोपी को मिले कड़ी सजा’

Pune rape Case: पुणे के भोर में 4 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या पर महाराष्ट्र में आक्रोश। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लिया और सांसद सुप्रिया सुले ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। पुलिस 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

May 02, 2026

Pune rape case

पत्रिका फोटो

Pune rape Case: पुणे के भोर तहसील में चार साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की हृदयविदारक घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लिया है, वहीं सांसद सुप्रिया सुले ने भी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक पर चलाकर जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

आपको बता दें कि शरद पवार की बेटी, अजित पवार की चचेरी बहन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सासंद सुप्रिया सुले ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि 'मैंने पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक से नसरापुर में हुई उस अमानवीय घटना को लेकर बात की है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दरिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इस मामले को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन के संपर्क में हूं और पीड़िता को न्याय दिलाने के प्रयास जारी हैं।' इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए लिखा है कि 'हम सबकी सामूहिक भावना यही है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और पीड़िता को न्याय मिले। पुलिस प्रशासन ने भी इस मुद्दे पर अपनाए गए हमारे आक्रोशपूर्ण रुख को गंभीरता से लिया है। कृपया हम सभी इस मामले में संयम बनाए रखें। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

65 साल के बुजुर्ग ने रेप कर मार डाला

पुणे के भोर तहसील में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने खाने का लालच देकर चार साल की मासूम बच्ची का अपहरण किया और उसे एक सुनसान गौशाला में ले जाकर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। वारदात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने दुष्कर्म के बाद मासूम पर पत्थर से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और अपराध को छिपाने के लिए उसके शव को गौशाला के भीतर गोबर के ढेर में दबा दिया। इस जघन्य कृत्य के प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मासूम के साथ हुई इस क्रूरता के कारण पूरे इलाके में भारी तनाव व्याप्त है और स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है।

ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर

इस जघन्य कृत्य की सूचना मिलते ही ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया और सैकड़ों की संख्या में लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे गुस्साए ग्रामीणों ने न केवल पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपी को मृत्युदंड देने की मांग की, बल्कि मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर चक्का जाम भी कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

02 May 2026 12:47 pm

Published on:

02 May 2026 12:46 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / पुणे रेप केस: 4 साल की मासूम से हैवानियत पर देवेंद्र फडणवीस सख्त; सुप्रिया सुले बोलीं- ‘आरोपी को मिले कड़ी सजा’

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, 65 साल का बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार; हाईवे जाम कर फूटा लोगों का गुस्सा

raped and murdered in Pune
पुणे

हाथ में बंदूक और चाकू… आंखों में खून; प्रेमी की पत्नी पर महिला ने किए एक दर्जन वार, लाश के पास खड़ी रही कातिल

पुणे

नाबालिग से कई बार रेप, 8 महीने की गर्भवती हुई पीड़िता, सहमति से संबंध की बात पर अदालत ने किया बरी

thane court acquits man in minor rape case
पुणे

पुणे में 48 घंटे बाद बहाल हुई जलापूर्ति: रखरखाव कार्यों में देरी पर भड़के पार्षद; निजी टैंकरों के लिए अब GPS और कैमरा होगा अनिवार्य

PMC Water Closure Update
पुणे

गहरी नींद में सो रहे थे पति-पत्नी, आधी रात को तोड़ा दरवाजा, घर में घुसकर ले गए साढ़े तीन तोले के गहने

पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.