पुणे रेप केस: 4 साल की मासूम से हैवानियत पर देवेंद्र फडणवीस सख्त; सुप्रिया सुले बोलीं- ‘आरोपी को मिले कड़ी सजा’

आपको बता दें कि शरद पवार की बेटी, अजित पवार की चचेरी बहन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सासंद सुप्रिया सुले ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि 'मैंने पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक से नसरापुर में हुई उस अमानवीय घटना को लेकर बात की है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दरिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इस मामले को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन के संपर्क में हूं और पीड़िता को न्याय दिलाने के प्रयास जारी हैं।' इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए लिखा है कि 'हम सबकी सामूहिक भावना यही है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और पीड़िता को न्याय मिले। पुलिस प्रशासन ने भी इस मुद्दे पर अपनाए गए हमारे आक्रोशपूर्ण रुख को गंभीरता से लिया है। कृपया हम सभी इस मामले में संयम बनाए रखें। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'