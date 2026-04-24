पुणे में 48 घंटे बाद बहाल हुई जलापूर्ति: रखरखाव कार्यों में देरी पर भड़के पार्षद; निजी टैंकरों के लिए अब GPS और कैमरा होगा अनिवार्य

शहर में पानी के टैंकरों से हुए हादसों और दो लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब निजी टैंकरों के लिए नए नियम (SOP) लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत हर निजी टैंकर को अपने पानी के स्रोत की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी टैंकरों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम, 360 डिग्री व्यू के लिए रियर कैमरा और एक हेल्पर रखना भी जरूरी किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस टैंकरों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे।