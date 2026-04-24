24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

पुणे में 48 घंटे बाद बहाल हुई जलापूर्ति: रखरखाव कार्यों में देरी पर भड़के पार्षद; निजी टैंकरों के लिए अब GPS और कैमरा होगा अनिवार्य

PMC Water Closure Update: पुणे में दो दिन बाद पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। मेंटेनेंस में देरी पर PMC में जमकर हंगामा हुआ। अब पानी के टैंकरों में GPS और कैमरा लगाना होगा अनिवार्य कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Apr 24, 2026

PMC Water Closure Update

पुणे में 48 घंटे बाद बहाल हुई जलापूर्ति

Pune Water Supply Restored: पुणे शहर के बड़े हिस्से में गुरुवार सुबह से बंद पानी की सप्लाई आखिरकार शुक्रवार दोपहर बाद शुरू हो गई है। तकनीकी खामियों और मरम्मत कार्यों में हुए विलंब के कारण शहरवासियों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे पर नगर निगम की आम सभा में पार्षदों ने प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए भारी हंगामा किया।

आम सभा में उठा गूंजा पानी का मुद्दा

बीजेपी और एनसीपी के पार्षदों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बीजेपी पार्षद योगेश मुलिक ने मांग की कि प्रशासन की विफलता के कारण हाउसिंग सोसायटियों को जो पानी के टैंकर मंगवाने पड़े, उनका बिल नगर निगम (PMC) को भरना चाहिए। कुणाल तिलक, हाजी गफूर, अनीता इंगले और पुनीत जोशी समेत कई नेताओं ने जनता को हुई परेशानी पर प्रशासन से जवाब मांगा।

क्यों हुई देरी?

अतिरिक्त नगर आयुक्त पवनीत कौर ने बताया कि पिछले हफ्ते टैंकर ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण रखरखाव का काम टाल दिया गया था। इस गुरुवार को जलापूर्ति प्रणाली को सुधारने के लिए 45 अलग-अलग मरम्मत प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। हालांकि, मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के काम में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया, जिससे गुरुवार आधी रात तक बहाल होने वाली सप्लाई शुक्रवार दोपहर तक खिंच गई।

निजी टैंकरों के लिए सख्त SOP (नियम)

शहर में पानी के टैंकरों से हुए हादसों और दो लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब निजी टैंकरों के लिए नए नियम (SOP) लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत हर निजी टैंकर को अपने पानी के स्रोत की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी टैंकरों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम, 360 डिग्री व्यू के लिए रियर कैमरा और एक हेल्पर रखना भी जरूरी किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस टैंकरों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

इन इलाकों में सुधरेगी स्थिति

पवनीत कौर ने आश्वासन दिया कि मोहम्मदवाड़ी और उंद्री जैसे इलाकों में पानी की समस्या जल्द दूर होगी। वडगांव जल उपचार संयंत्र (WTP) से दोराबजी और क्लाउड 9 स्थित ओवरहेड टैंकों तक ट्रांसमिशन लाइन का काम अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि 15 मई तक इन टैंकों में पानी उपलब्ध होगा और वितरण लाइनें पूरी तरह चालू हो जाएंगी।

ये भी पढ़ें

जल संकट की आहट… रसातल में जा रहा भूजल, जिले में प्रमुख 44 जल स्रोतों का कम हुआ स्तर
खंडवा
water crisis

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

drinking water problem

Published on:

24 Apr 2026 06:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / पुणे में 48 घंटे बाद बहाल हुई जलापूर्ति: रखरखाव कार्यों में देरी पर भड़के पार्षद; निजी टैंकरों के लिए अब GPS और कैमरा होगा अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

गहरी नींद में सो रहे थे पति-पत्नी, आधी रात को तोड़ा दरवाजा, घर में घुसकर ले गए साढ़े तीन तोले के गहने

पुणे

पवित्र स्नान के नाम पर यौन शोषण करता था बाबा, अशोक खरात के बाद नासिक में एक और ढोंगी गिरफ्तार

Nashik Fake Baba Expose
पुणे

50 की उम्र में गर्भवती होना चाहती हैं महिलाएं, मां बनने के लिए खटखटाया HC का दरवाजा; मेडिकल जांच का आदेश

पुणे

नाबालिग भतीजे को दिल दे बैठी चाची, परिवार ने जताया विरोध तो दोनों ने एक साथ खाया चूहे मारने वाली दवा

Aunt Nephew Love Story Pune
पुणे

TCS Nashik Case: शादी और निजी जिंदगी पर अश्लील बातें, शिकायक पर एचआर बोला- ‘तुम्हें स्पॉटलाइट में आने की क्या जरूरत है? इसे छोड़ दो’

tcs nashik female employee sexual harassment case
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.