MCD Mayor Election: बीजेपी ने प्रवेश वाही को बनाया मेयर उम्मीदवार, ‘आप’ के मैदान छोड़ने से जीत तय; जानें आंकड़ों का गणित

सदन में बहुमत हासिल करने के लिए 137 वोटों की जरूरत है। इस चुनाव में कुल 273 वोट डाले जाएंगे, जिनमें 249 पार्षद, 10 सांसद और 14 मनोनीत विधायक शामिल हैं। आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि उसके पास 123 पार्षद हैं और सांसदों व विधायकों के वोट भी उसे मिलने की संभावना है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 100 पार्षद हैं, लेकिन उसने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 और कांग्रेस के 9 पार्षद हैं।