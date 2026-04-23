सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, ये बैक्टिरिया मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी, AIIMS Delhi की स्टडी में खुलासा

Gut Bacteria Good for Strong Bones : अक्सर कमजोर हड्डी को लेकर कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी से हो रहा होगा। साथ ही एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। पर, एम्स, दिल्ली (AIIMS Delhi) की एक शोध में इसका नाता एक बैक्टिरिया से जुड़ रहा है। शोधकर्ताओं द्वारा की गई यह स्टडी हड्डियों की सेहत और हमारे पेट के बैक्टीरिया के बीच एक गहरा संबंध बताती है।