Nail Extension Guide: प्रेस-ऑन, जेल या ऐक्रेलिक? नाखूनों के लिए एक्सटेंशन चुनने से पहले जानिए ये बातें

Nail Extension: लंबे आकार और खूबसूरत डिजाइन वाले नेल पेंट लगे नाखून लगभग सभी महिलाओं को पसंद होते हैं। लेकिन घर के कामों के चलते या छोटे बच्चों की देखभाल करने की वजह से चाहकर भी वे लंबे नाखून नहीं रख पाती हैं। वहीं, जिनके नाखून नेचुरली लंबे होते हैं, वे उनकी सही से देखभाल न कर पाने की वजह से बेकार दिखने लगते हैं। ऐसे में नेल एक्सटेंशन एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने हाथों को खूबसूरत दिखा सकते हैं। इसलिए आज की स्टोरी में आइए नेल एक्सटेंशन कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।