रेखा की आइकॉनिक फिल्म ‘उमराव जान’ जैसा लहरिया दुपट्टा घर पर जामुन, चुकंदर और हल्दी से करें तैयार

Umrao Jaan Inspired Leheriya Dupatta: सावन का महीना आते ही रंग-बिरंगे कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। खासकर लहरिया साड़ी और लहरिया दुपट्टे की डिमांड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लहरिया राजस्थान की पारंपरिक कला है, जिसे लोग तीज, त्योहार और सावन के मौके पर खास तौर पर पहनना पसंद करते हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी इस तरह का दुपट्टा ओढ़ना पसंद करती हैं। फिल्म उमराव जान में अभिनेत्री रेखा भी खूबसूरत लहरिया दुपट्टा ओढ़े नजर आई थीं। ऐसे में अगर आप भी इस सावन लहरिया दुपट्टा ओढ़ने के लिए इसे घर पर ही बनाने का सोच रही हैं, तो यहां बताए गए तरीके से नेचुरल रंगों की मदद से इसे आसानी से बना सकती हैं।