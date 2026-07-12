DIY Leheriya Dupatta: सावन में पहनना है राजस्थान का फेमस लहरिया दुपट्टा? जानें घर पर बनाने का आसान तरीका

दुपट्टे को मोड़ने के बाद उसे मजबूत धागे से कसकर बांधें। धागे के बीच जितना कम या ज्यादा गैप रखेंगे, उसी के अनुसार लहरिया की पट्टियां बनेंगी। अगर आपको बारीक लहरिया डिजाइन चाहिए, तो कम दूरी पर धागा बांधें और अगर चौड़ी पट्टियां चाहिए, तो धागे के बीच ज्यादा दूरी रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि धागा अच्छी तरह कसा हुआ होना चाहिए, ताकि रंग अंदर तक न जा सके। आप चाहें तो इसे चेक डिजाइन में भी बना सकती हैं।