Clothes Stain Removal Tips: बच्चों के कपड़ों पर लगे दूध, चॉकलेट, दाल या सब्जी के दाग से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 आसान तरीके 

Kids Clothes Cleaning Tips: बच्चों के खाते समय कपड़ों पर दूध, चॉकलेट, ग्रेवी जैसी चीजें गिर जाना या खेलते समय मिट्टी, कीचड़ के दाग लग जाना आम बात है। लेकिन इन्हें साफ करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और कई बार अच्छे से धोने के बाद भी दाग पूरी तरह साफ नहीं होते। ऐसे में आप घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से इन्हें आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों के कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के 5 आसान घरेलू तरीके, जिन्हें अपनाकर आप कपड़ों को आसानी से साफ कर सकते हैं।