बॉलीवुड पावर कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख से सीखें रिश्ते को सफल बनाने के 5 टिप्स

Riteish Deshmukh Genelia D'Souza Happy Married Life Tips: बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख (Genelia D'Souza) की जोड़ी लोग काफी पसंद करते हैं। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शादी की और अब उनकी शादी को 14 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कपल समय-समय पर मीडिया इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते से जुड़े अनुभव साझा करते रहते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने रिश्ते को मजबूत और सफल बनाना चाहते हैं, तो ये 5 बातें रितेश और जेनेलिया से सीख सकते हैं।