Shah Rukh Khan Buys Old Delhi Home: 37 करोड़ खर्च कर पूरी बिल्डिंग के मालिक बने शाहरुख खान, गौरी बोलीं- दिल्ली वाले घर से जुड़ी हैं अनेक यादें

अभिनेता शाहरुख खान के दिल्ली के पंचशील पार्क स्थित पैतृक निवास के अलावा मुंबई के बांद्रा स्थित 'मन्नत' को भी गौरी खान ने डिजाइन किया है। आलीशान, छह मंजिला हेरिटेज थीम पर बने 'मन्नत' में बगीचा, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और एक प्राइवेट थिएटर शामिल हैं। वहीं बाहर से यह घर सफेद और हल्के पीले रंग के शाही यूरोपीय आर्किटेक्चर और विंटेज लुक के लिए जाना जाता है। इसके मुख्य द्वार पर लगी 'मन्नत' की नेमप्लेट भी लोगों का ध्यान खींचती है।