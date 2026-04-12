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आशा भोसले के निधन से टूट गए शाहरुख खान, इमोशनल होकर किंग खान ने लिखा-आशा ताई…

Shahrukh Khan On Asha Bhosle Death: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को भी बड़ा झटका लगा है। किंग खान ने आशा ताई को याद किया।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 12, 2026

Shahrukh Khan On Asha Bhosle Death

Shahrukh Khan On Asha Bhosle Death (सोर्स- एक्स)

Shahrukh Khan On Asha Bhosle Death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। 92 वर्ष की उम्र में उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। उनके निधन की खबर सामने आते ही देशभर से कलाकारों, राजनेताओं और संगीत प्रेमियों ने श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

शाहरुख खान ने आशा ताई को दी श्रद्धांजलि (Shahrukh Khan On Asha Bhosle Death)

शाहरुख खान ने आशा भोसले को याद करते हुए कहा कि उनकी आवाज भारतीय सिनेमा की मजबूत नींव जैसी थी, जिसने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उन्होंने ये भी कहा कि आशा ताई की गायकी का असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा। उनके अनुसार, ऐसा दुर्लभ प्रतिभा का धनी कलाकार समय से परे होता है और उनकी पहचान हमेशा जीवित रहती है।

दरअसल, आशा भोसले को हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उनका निधन हो गया। उनके परिवार के अनुसार, उन्हें सीने में संक्रमण और थकावट की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। हालांकि डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

आशा भोसले के साथ फोटो की शेयर

शाहरुख खान ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में आशा भोसले के साथ बिताए खास पलों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आशा ताई हमेशा उन्हें स्नेह और आशीर्वाद देती थीं, जिसे वह जीवनभर नहीं भूल पाएंगे। उनके मुताबिक, आशा भोसले सिर्फ एक महान गायिका ही नहीं थीं, बल्कि अपने व्यवहार और स्नेह से हर किसी का दिल जीत लेने वाली शख्सियत भी थीं।

आशा भोसले का करियर

आशा भोसले का संगीत सफर करीब आठ दशकों तक फैला रहा। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली सहित कई भाषाओं में हजारों गीत गाए और हर दौर के संगीत प्रेमियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज की खासियत यह रही कि वह हर तरह के गीतों- रोमांटिक, ग़ज़ल, शास्त्रीय और आधुनिक- में समान रूप से प्रभावशाली रहीं।

शाहरुख खान द्वारा साझा की गई एक पुरानी तस्वीर में वह आशा भोसले के साथ बेहद खास अंदाज में नजर आए। इस तस्वीर ने भी फैंस को भावुक कर दिया और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला तेज हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि आशा भोसले का प्रभाव सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के दिलों में खास जगह बनाई थी।

आज भले ही आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज आने वाले समय में भी भारतीय सिनेमा की पहचान बनी रहेगी। शाहरुख खान सहित कई कलाकारों की भावनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

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Published on:

12 Apr 2026 04:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आशा भोसले के निधन से टूट गए शाहरुख खान, इमोशनल होकर किंग खान ने लिखा-आशा ताई…

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