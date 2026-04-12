आशा भोसले के निधन से टूट गए शाहरुख खान, इमोशनल होकर किंग खान ने लिखा-आशा ताई…

Shahrukh Khan On Asha Bhosle Death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। 92 वर्ष की उम्र में उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। उनके निधन की खबर सामने आते ही देशभर से कलाकारों, राजनेताओं और संगीत प्रेमियों ने श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।