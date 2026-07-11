Water Tank Cleaning Tips: बिना टंकी खाली किए या उसमें उतरे, प्लास्टिक की बोतल से टूल बनाकर करें सफाई

How To Clean Water Tank: पानी की टंकी की सफाई करने की जब भी बारी आती है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिना टंकी को पूरा खाली किए या उसमें उतरे उसे साफ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही डीप क्लीनिंग कराने के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके डीआईवाई टूल बना सकते हैं। इसकी मदद से बिना टंकी में उतरे और बिना पूरा पानी खाली किए भी टंकी की सफाई की जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे।