10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Home Care Tips: बारिश में घर से आती है सीलन की बदबू? इन 7 उपायों से मिलेगी राहत

Monsoon Home Cleaning Tips: बारिश के आने के बाद से घर या कमरे से सीलन की स्मेल आने से अगर आप परेशान हैं, तो यहां बताए गए तरीकों से छुटकारा पा सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 10, 2026

Rainy Season Home Care Tips, Remove Bad Smell From Home

सीलन बदबू दूर करने के लिए Home Cleaning Tips (representative image) image credit chatgpt

Home Cleaning Tips In Monsoon: बारिश में घर को साफ और फ्रेश रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे सीलन की स्मेल आने लगती है। ऐसे में आप कुछ घरेलू टिप्स अपनाकर कमरे या घर से आने वाली सीलन की बदबू को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं मानसून में घर को साफ सुथरा और खुशबूदार रखने के 7 उपाय।

कपड़ों से आने वाली बदबू को दूर करने के उपाय

बारिश के मौसम में कपड़े लंबे समय तक गीले रहने की वजह से उनमें सीलन जैसी स्मेल आने लगती है। ऐसे में आप इससे बचने के लिए कपड़े धोते समय फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कपड़ों में अच्छी खुशबू बनी रहती है। इसके अलावा कपड़े सुखाने के लिए फोल्डिंग इंडोर क्लॉथ रैक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इससे कपड़े बारिश में भीगेंगे नहीं और हवा से सुख भी जाएंगे, जिससे घर में सीलन की बदबू नहीं आएगी।

नमी से बचने के लिए डीह्यूमिडिफायर का करें इस्तेमाल

बारिश में अलमारी, बुक शेल्फ और स्टोर में रखे सामान में नमी जमा होने लगती है। जिसकी वजह से सीलन की स्मेल पूरे कमरे या घर से आने लगती है। ऐसे में आप इससे बचने के लिए मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने वाले पैकेट या डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डस्टबिन से आने वाली बदबू दूर करने का तरीका

बारिश में डस्टबिन से भी जल्दी बदबू आने लगती है। ऐसे में आप कमरे या घर में रखे डस्टबिन से बदबू दूर करने के लिए हमेशा इसे धोकर और सुखाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके साथ ही डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाने से पहले नीचे अखबार का टुकड़ा रखकर उस पर थोड़ा बेकिंग सोडा और कपूर डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा नमी और बदबू को कम करने में मदद करता है।

घर को खुशबूदार बनाने के लिए तेल का करें इस्तेमाल

बारिश में घर के अंदर एक फ्रेश खुशबू बनाए रखने के लिए आप डिफ्यूजर में कुछ बूंदें पानी के साथ अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल की डालकर भी आप घर को खुशबूदार बनाए रख सकते हैं।

पायदान की सफाई भी है जरूरी

बारिश के दिनों में घर में बाहर की मिट्टी और पानी ज्यादा आता है। इससे पायदान से स्मेल आने लगती है, लेकिन इसकी सफाई पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ऐसे में आप ऐसे पायदान का इस्तेमाल करें जो पानी जल्दी सोख साथ ही इसे साफ भी करें।

रोजाना करें घर की सफाई

घर की सफाई के लिए हफ्ते का एक पूरा दिन निकालना जरूरी नहीं है। रोजाना 10 से 15 मिनट निकालकर घर का कोई एक कोना साफ कर सकते हैं। ऐसा करने से घर साफ रहने के साथ ही सीलन की बदबू भी कम हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jul 2026 02:56 pm

Published on:

10 Jul 2026 02:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Home Care Tips: बारिश में घर से आती है सीलन की बदबू? इन 7 उपायों से मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Monsoon Tips: बारिश के आते ही मच्छर और मक्खियां कर रही हैं परेशान? तो आजमाएं ये 5 आसान टिप्स

Fly Control At Home, Monsoon Mosquito Prevention
लाइफस्टाइल

Mattress Size Guide: सिंगल और डबल ही नहीं, कई और साइज में भी आते हैं गद्दे, खरीदने से पहले जानें कौन सा रहेगा आपके लिए बेस्ट

Bed Mattress Size, Queen Size Mattress
लाइफस्टाइल

Kitchen Hacks: किचन सिंक से बदबू आ रही है, पानी नहीं बह रहा या गंदा दिख रहा है? तो इन 5 तरीकों से करें साफ 

Kitchen Sink Cleaning, Unclog Kitchen Sink Cleaning Hacks
लाइफस्टाइल

Yellow Teeth Cleaning Tips: पीले दांतों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं DIY टीथ व्हाइटनिंग टिप्स, जानें क्या करें और क्या नहीं

Natural Teeth Whitening, Remove Yellow Teeth Naturally
लाइफस्टाइल

Udaipur Tourism: उदयपुर घूमने जा रहे हैं तो सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, शिल्पग्राम समेत इन 10 जगहों को करें एक्सप्लोर

Udaipur Tourist Places, Offbeat Places In Udaipur
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.