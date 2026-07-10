Home Care Tips: बारिश में घर से आती है सीलन की बदबू? इन 7 उपायों से मिलेगी राहत

बारिश के मौसम में कपड़े लंबे समय तक गीले रहने की वजह से उनमें सीलन जैसी स्मेल आने लगती है। ऐसे में आप इससे बचने के लिए कपड़े धोते समय फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कपड़ों में अच्छी खुशबू बनी रहती है। इसके अलावा कपड़े सुखाने के लिए फोल्डिंग इंडोर क्लॉथ रैक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इससे कपड़े बारिश में भीगेंगे नहीं और हवा से सुख भी जाएंगे, जिससे घर में सीलन की बदबू नहीं आएगी।