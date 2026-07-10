Mattress Size Guide: सिंगल और डबल ही नहीं, कई और साइज में भी आते हैं गद्दे, खरीदने से पहले जानें कौन सा रहेगा आपके लिए बेस्ट

Mattress Sizes: अगर आप गद्दा खरीदने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिंगल और डबल में से कौन सा साइज खरीदें, तो हमारी आज की स्टोरी आपके लिए है। क्योंकि गद्दे सिर्फ दो साइज में ही नहीं, बल्कि कई साइज में मिलते हैं। ऐसे में अपने कमरे के आकार, कितने लोग सोएंगे और इसके लिए आपको किस साइज का गद्दा चाहिए, इसे ध्यान में रखकर आप अपने लिए गद्दे की खरीदारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं गद्दे कितने तरह के होते हैं।