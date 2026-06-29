BIS Hallmarked Gold Jewellery: सोने के गहनों की ट्रैकिंग अब होगी आसान, जानें क्या है Transfer HUID

BIS Transfer HUID: सोने के गहने खरीदते समय अक्सर लोगों के मन में उसकी शुद्धता को लेकर कई सवाल आते रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने Transfer HUID का नया नियम लागू किया है, जिससे हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की ट्रैकिंग पहले की तुलना में काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। इससे आपको यह जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी कि आप किस तरह का हॉलमार्क वाला गहना खरीद रहे हैं।