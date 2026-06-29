Monsoon 2026 में घर पर आसानी से लगाएं गुलाब, गुड़हल और चमेली जैसे 5 लोकप्रिय फूल, जानें उनकी देखभाल के आसान टिप्स

गुलाब एक ऐसा पौधा है जो ज्यादातर लोगों के घरों में आसानी से मिल जाता है। अगर आप इस मानसून में कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो देखने में सुंदर हो और जिसकी खुशबू भी अच्छी हो, तो गुलाब सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसे आप नर्सरी से पौधा खरीदकर या किसी जानने वाले के घर से डाल (कटिंग) लेकर भी लगा सकते हैं। लगाने के लिए मिट्टी में थोड़ी रेत और गोबर की खाद मिलाएं ताकि पानी जमा न हो। इसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की हल्की धूप आए। ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए सिर्फ हल्की नमी बनाए रखें। हर 15–20 दिन में खाद देने से पौधा अच्छे से बढ़ता है और जल्दी फूल देता है।