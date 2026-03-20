Hibiscus Flower Tea : 1 लाल चाय पीकर डायबिटीज और हार्ट अटैक का खतरा करें कम, घर पर ऐसे बनाएं

सबसे पहले 4 कप पानी को उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे, तो इसमें गुड़हल के फूल, दालचीनी और अदरक डाल दें।इसे करीब 5 मिनट तक उबलने दें। अब आंच बंद कर दें और बर्तन को ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, ज्यादा देर फूलों को पानी में रखने से चाय कड़वी हो सकती है, इसलिए समय का ख्याल रखें। इसके बाद इसे छान लें और अदरक-दालचीनी को अच्छे से निचोड़ लें ताकि पूरा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें मिठास के लिए शहद या गुड़ मिलाएं।