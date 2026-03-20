Jamun Seed Benefits: महंगे इलाज छोड़ें! जामुन की गुठली का ये देसी नुस्खा आपके शुगर लेवल को रखेगा बिल्कुल नॉर्मल

Jamun Seed Benefits: अक्सर हम जामुन का फल खाकर उसकी गुठलियां फेंक देते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जामुन की गुठलियां आपकी सेहत के लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्सया ने बताया कि जामुन की गुठली डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण है। इसमें ऐसे कुदरती गुण छिपे हैं जो खून में शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकते हैं और शरीर में इंसुलिन बनाने की ताकत देते हैं। अगर आप भी शुगर कंट्रोल करने के लिए महंगे इलाज और दवाइयों से परेशान हैं, तो यह सस्ता और देसी नुस्खा आपके बहुत काम आ सकता है। बस रोज सुबह एक चम्मच पाउडर और आप खुद फर्क महसूस करेंगे।