Mother’s Day 2026 आज: इन 20+ खूबसूरत शायरी और विशेज को भेजकर या स्टेटस लगाकर कहें “हैप्पी मदर्स डे”

Mother's Day Wishes and Shayari: मां प्रेम, त्याग और निस्वार्थ सेवा का वह रूप है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए हर साल मई के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मदर्स डे (Mother's Day) मनाया जाता है। यह दिन उस मां के प्रति आभार और प्यार व्यक्त करने का एक खास मौका है, जो बिना किसी शर्त के हमारी खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। साल 2026 में आज, 10 मई मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप इस खास दिन पर मम्मी को विश करना चाहते हैं तो आप यहां दिए गए विशेज और शायरी को भेजकर हैप्पी मदर्स डे विश कर या सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मां के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला सकते हैं।