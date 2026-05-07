केमिकल वाला जूस क्यों पीना? जब घर पर मिनटों में तैयार हो सकता है ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक!

गर्मियों के मौसम में शरीर को अंदर से ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल की मलाई और लीची से बनी यह होममेड ड्रिंक एक बेहतरीन विकल्प है। यह ड्रिंक न केवल शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा कर आपको दिनभर एक्टिव रखती है, बल्कि इसमें मौजूद नींबू और पुदीना आपके पाचन को सुधारकर एसिडिटी और पेट की जलन से भी राहत दिलाते हैं। इसके अलावा, विटामिन-C से भरपूर होने के कारण यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है और त्वचा को भी नेचुरल तरीके से चमकदार और तरोताजा बनाए रखने में मदद करती है।