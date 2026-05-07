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केमिकल वाला जूस क्यों पीना? जब घर पर मिनटों में तैयार हो सकता है ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक!

How To Make Refreshing Summer Drinks: अगर आप इस समर सीजन में कुछ टेस्टी और हेल्दी रेसिपी खोज रहे हैं, तो यहां बताए गए आसान तरीके से घर पर ही मजेदार लीची रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार कर सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 07, 2026

Summer Drink Recipe

Summer Drink Recipe| image credit gemini

Best Summer Drink Recipes at Home: गर्मी बढ़ते ही ज्यादातर लोग चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट बंद जूस पीना पसंद करते हैं। ये चीजें गर्मी से तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन इनमें मौजूद ढेर सारा शुगर और केमिकल्स शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मी से बचने के लिए अनहेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है।

आज के स्टोरी में हम बहुत ही कम सामान के साथ घर पर एकदम ताजी और टेस्टी बनने वाली लीची रिफ्रेशमेंट ड्रिंक तैयार करने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। यह नेचुरल ड्रिंक न केवल पीने में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं, इस आसान और हेल्दी रेसिपी को बनाने का तरीका।

लीची ड्रिंक बनाने के लिए जरूरी सामग्री (Ingredients Needed for Litchi Drink)

  • लीची: 10
  • चीनी या धागे वाली मिश्री: 1 चम्मच (या स्वादानुसार)
  • पानी: आवश्यकतानुसार
  • नींबू का रस: 1/4 चम्मच
  • नारियल की मलाई: 1/4 कप (बारीक कटी हुई)
  • पुदीना के पत्ते: 2
  • आइस क्यूब्स: जरूरत के हिसाब से

घर पर ऐसे तैयार करें लीची ड्रिंक (How to Prepare Litchi Drink at Home)

  • सबसे पहले लीची को छीलकर उसकी गुठली निकाल दें और गूदे को मिक्सी में डाल दें।
  • अब लीची के साथ इसमें पुदीना के पत्ते, नींबू का रस, पानी और चीनी (या मिश्री) डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि एक स्मूथ ड्रिंक तैयार हो जाए।
  • तैयार किए गए इस मिश्रण को एक छन्नी की मदद से छान लें और एक साफ गिलास में निकालें।
  • अब इसमें नारियल की बारीक कटी हुई मलाई और आइस क्यूब्स डालें। आपका ठंडा-ठंडा और फ्रेश लीची रिफ्रेशमेंट ड्रिंक तैयार है।

लीची ड्रिंक पीने के फायदे (Benefits of Drinking Litchi and Coconut Drink)

गर्मियों के मौसम में शरीर को अंदर से ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल की मलाई और लीची से बनी यह होममेड ड्रिंक एक बेहतरीन विकल्प है। यह ड्रिंक न केवल शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा कर आपको दिनभर एक्टिव रखती है, बल्कि इसमें मौजूद नींबू और पुदीना आपके पाचन को सुधारकर एसिडिटी और पेट की जलन से भी राहत दिलाते हैं। इसके अलावा, विटामिन-C से भरपूर होने के कारण यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है और त्वचा को भी नेचुरल तरीके से चमकदार और तरोताजा बनाए रखने में मदद करती है।

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Published on:

07 May 2026 04:58 pm

Hindi News / Lifestyle News / केमिकल वाला जूस क्यों पीना? जब घर पर मिनटों में तैयार हो सकता है ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक!

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