क्या आपके तौलिये भी 2-3 बार धोने के बाद कड़क हो जाते हैं? जानिए होटल्स जैसा नया और सॉफ्ट रखने का सीक्रेट

Hotel Laundry Secrets in Hindi: तौलिया एक ऐसी चीज है जिसे रोजाना लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परेशानी तब होती है जब नया तौलिया खरीदने के बाद भी 2-3 बार धोने से वह कड़क हो जाता है और सफेद तौलिया धीरे-धीरे पीला पड़ने लगता है। ऐसे में आपने कभी न कभी होटल का तौलिया इस्तेमाल करते वक्त यह जरूर सोचा होगा कि उनके टॉवेल हमेशा नए जैसे सफेद और मुलायम कैसे रहते हैं।