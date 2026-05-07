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क्या आपके तौलिये भी 2-3 बार धोने के बाद कड़क हो जाते हैं? जानिए होटल्स जैसा नया और सॉफ्ट रखने का सीक्रेट

How To Keep Towels Soft Like Hotels: मंहगे से मंहगा तौलिया खरीदने के बाद भी लोग उसके कड़क होने और रंग बदलने से परेशान रहते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे टॉवेल को होटल के जैसे मुलायम और सफेद रखा जा सकता है।

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भारत

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Priyambada yadav

May 07, 2026

Hotel jaise towel soft kaise kare

Hotel jaise towel soft kaise kare| image credit gemini

Hotel Laundry Secrets in Hindi: तौलिया एक ऐसी चीज है जिसे रोजाना लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परेशानी तब होती है जब नया तौलिया खरीदने के बाद भी 2-3 बार धोने से वह कड़क हो जाता है और सफेद तौलिया धीरे-धीरे पीला पड़ने लगता है। ऐसे में आपने कभी न कभी होटल का तौलिया इस्तेमाल करते वक्त यह जरूर सोचा होगा कि उनके टॉवेल हमेशा नए जैसे सफेद और मुलायम कैसे रहते हैं।

ऐसे में अगर आप भी अपने तौलियों को होटल्स की तरह सॉफ्ट और चमकदार रखना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए सीक्रेट टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि होटल अपने तौलियों को इतना फ्लफी और सफेद कैसे बनाए रखते हैं।

धोने से पहले भिगोना (Pre-soaking Before the Wash Cycle)

ज्यादातर लोग गंदे तौलिये सीधे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, लेकिन होटल में ऐसा नहीं होता है। मशीन चलाने से पहले तौलियों को गरम पानी, ऑक्सीजन ब्लीच या सफेद सिरके (White Vinegar) में भिगोया जाता है। इससे तौलिये पर जमी गंदगी, पसीना और तेल या क्रीम के दाग ढीले पड़ जाते हैं।

सही डिटर्जेंट और गरम पानी का इस्तेमाल (Use Powerful Detergent and Hot Water)

होटल्स में तौलियों को धोने के लिए खास डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही, इन्हें हमेशा गरम पानी में धोया जाता है। गरम पानी न केवल कीटाणुओं को मारता है, बल्कि तौलिये के रेशों को भी फुला देता है, जिससे वे सूखने के बाद फिर से फ्लफी हो जाते हैं।

मशीन को पूरा न भरना (Avoid Overloading the Washing Machine)

होटल की मशीनें बहुत बड़ी और इंडस्ट्रियल ग्रेड की होती हैं, फिर भी वे मशीन को कभी ऊपर तक नहीं भरते। जब मशीन में जगह खाली होती है, तो तौलिये मशीन में अच्छे से घूम पाते हैं। वहीं घर पर ज्यादातर लोग मशीन में कपड़े ठूंस-ठूंस कर भर देते हैं, जिससे तौलियों की सफाई और चमक दोनों ही खराब हो जाती है।

सुखाने का सही तरीका (Smart Drying Techniques for Softness)

तौलियों को बहुत तेज धूप में सुखाने से उनके रेशे सख्त और कड़क हो जाते हैं। होटल्स में इन्हें मशीन में मध्यम तापमान (Moderate Temperature) पर सुखाया जाता है। ड्रायर के अंदर तौलिये धीरे-धीरे उछलते हैं, जिससे उनके रेशों के बीच हवा भर जाती है और वे बिल्कुल नए जैसे नरम बने रहते हैं।

तौलियों का रोटेशन (Effective Inventory Rotation Strategy)

होटल्स के पास हर कमरे के लिए कम से कम 3 से 4 सेट तौलिये होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही तौलिये को बार-बार नहीं धोया जाता और उसे आराम मिलता है, जिससे कपड़ा जल्दी पुराना नहीं पड़ता। साथ ही, जैसे ही कोई तौलिया थोड़ा भी फटा या फीका दिखने लगता है, उसे तुरंत हटा दिया जाता है।

बेहतर क्वालिटी का कपड़ा (Choosing High-Quality Commercial Grade Fabric)

होटल के तौलिये आम दुकानों पर मिलने वाले तौलियों से अलग होते हैं। ये अक्सर कॉम्बेड कॉटन या इजिप्शियन कॉटन से बने होते हैं। इनकी बुनाई (Loops) बहुत घनी होती है, जिसकी वजह से ये भारी और मोटे महसूस होते हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह बनाया जाता है कि ये कई बार धुलने के बाद भी अपनी कोमलता और चमक न खोएं।

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Updated on:

07 May 2026 12:40 pm

Published on:

07 May 2026 12:30 pm

Hindi News / Lifestyle News / क्या आपके तौलिये भी 2-3 बार धोने के बाद कड़क हो जाते हैं? जानिए होटल्स जैसा नया और सॉफ्ट रखने का सीक्रेट

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