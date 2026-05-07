Chanakya Niti: कोई जन्म से दोस्त या दुश्मन नहीं होता, चाणक्य ने बताया रिश्तों के पीछे का ‘कड़वा सच’

Aaj Ka Suvichar| image credit gemini
Aaj Ka Suvichar: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। आचार्य चाणक्य ने इंसानी रिश्तों के पीछे छिपे कड़वे सच को बहुत पहले ही बता दिया था। उनका मानना था कि दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना किसी मजबूत वजह के नहीं टिकता। अगर लोग रिश्तों के इस हिसाब-किताब को समझ लें, तो वे धोखे से बच सकते हैं और अपनी लाइफ में सही फैसले ले सकते हैं। आइए, चाणक्य की उस बात को समझते हैं जो दोस्ती और दुश्मनी की असली पहचान कराती है।
चाणक्य के हिसाब से, इस दुनिया में न तो कोई जन्म से दोस्त होता है और न ही दुश्मन। हमारे बर्ताव और हालात की वजह से ही लोग हमारे दोस्त या दुश्मन बनते हैं। चाणक्य नीति का यह श्लोक इसी सच को बताता है-
"कश्चित् कस्यचिन्मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् रिपु:।
अर्थतस्तु निबध्यन्ते, मित्राणि रिपवस्तथा ॥"
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया स्वार्थ या मतलब पर टिकी है। जब तक दो लोगों के काम एक-दूसरे से निकल रहे होते हैं, तब तक वे दोस्त बने रहते हैं। जैसे ही हितों का टकराव होता है या जरूरत खत्म हो जाती है, वही दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। इसलिए, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि उस रिश्ते का आधार क्या है।
कोई आपका दोस्त बनेगा या दुश्मन, यह काफी हद तक आपके बात करने के तरीके और बर्ताव पर निर्भर करता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है और आपकी बोली मीठी है, तो अनजान लोग भी आपके दोस्त बन जाते हैं। इसके उलट, अगर आपके बर्ताव में घमंड या कड़वाहट है, तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। यानी रिश्ते वजह से बनते हैं, किस्मत से नहीं।
चाणक्य के अनुसार, दोस्ती की असली परीक्षा सुख में नहीं बल्कि मुसीबत में होती है। जो इंसान कठिन समय में आपके काम आता है, वही असल में आपका सच्चा दोस्त है। श्लोक के हिसाब से अर्थतस्तु का एक मतलब यह भी है कि जरूरत के समय जो आपके साथ खड़ा है, वही रिश्ता निभाने के लायक है। बिना किसी ठोस वजह के बने रिश्ते अक्सर रेत की दीवार की तरह ढह जाते हैं।
लाइफ में कामयाब होने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग आपसे क्यों जुड़े हैं। चाणक्य हमें यह सीख देते हैं कि हमें भावनाओं में बहकर रिश्तों का फैसला नहीं करना चाहिए। अगर हम यह समझ लें कि दुश्मनी और दोस्ती के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, तो हम अपनी सोशल लाइफ और काम-काज की प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं और फालतू के झगड़ों से बच सकते हैं।
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