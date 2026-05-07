Chanakya Niti: कोई जन्म से दोस्त या दुश्मन नहीं होता, चाणक्य ने बताया रिश्तों के पीछे का ‘कड़वा सच’

Aaj Ka Suvichar: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। आचार्य चाणक्य ने इंसानी रिश्तों के पीछे छिपे कड़वे सच को बहुत पहले ही बता दिया था। उनका मानना था कि दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना किसी मजबूत वजह के नहीं टिकता। अगर लोग रिश्तों के इस हिसाब-किताब को समझ लें, तो वे धोखे से बच सकते हैं और अपनी लाइफ में सही फैसले ले सकते हैं। आइए, चाणक्य की उस बात को समझते हैं जो दोस्ती और दुश्मनी की असली पहचान कराती है।