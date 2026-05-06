सोना खरीदने जा रहे हैं? तो इस तरीके से करें प्योरिटी की जांच, वरना हो सकता है ‘Hallmark Scam’

Asli Sone ki Pehchan: महिलाएं बचत के साथ-साथ जरूरत के समय काम आने के लिए सोना खरीदना पसंद करती हैं। ऐसे में आज का समय हो या पहले का, सोने में मिलावट की खबरें हमेशा आती रहती हैं। लेकिन इन दिनों ज्वेलरी के नाम पर मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है, जिसे कच्चा हॉलमार्क स्कैम कहा जा रहा है। इसमें आपको लगता तो है कि आप शुद्ध सोना खरीद रहे हैं, लेकिन असल में वह मिलावटी होता है। कई बार ज्वेलर आपसे 22 कैरेट का दाम लेकर आपको 18 या 14 कैरेट का सोना थमा देते हैं। इसी स्कैम को ध्यान में रखते हुए, लोगों को जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम चैनल thepocketpro_ पर फाइनेंस और करियर एक्सपर्ट Preet Ghanani ने कुछ खास टिप्स साझा किए हैं। इन्हें फॉलो करके आप खुद को धोखे से बचा सकते हैं।