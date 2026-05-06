दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कहां पैदा होती है? जानिए इसका हजारों साल पुराना इतिहास



चाय उत्पादन और इसके इस्तेमाल से जुड़ी कई बातें इसे और भी खास बनाती हैं। पानी के बाद चाय ही वह ड्रिंक है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिया जाता है। जहां असम की चाय अपने कड़क स्वाद के लिए फेमस है, वहीं बाजार में यह ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट और ऊलोंग जैसे कई प्रकारों में मिलती है। चाय की खेती का सिलसिला हजारों सालों से चला आ रहा है और समय के साथ यह पूरी दुनिया में फैल गया। आज के समय में चाय कई देशों के लिए एक बड़ा बिजनेस है जो उनकी इकोनॉमी में बहुत मदद करता है।