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Chanakya Niti for Success: क्या आप भी गलत जगह फंसे हैं? इन 4 संकेतों से पहचानें कि आपको कब बदल लेना चाहिए अपना ठिकाना

Aaj Ka Suvichar: आज का सुविचार: आज के इस लेख में आचार्य चाणक्य के अनुसार जानें कि वे कौन सी 4 जगहें हैं, जहां रहना किसी भी इंसान के सफल होने के लिए सही नहीं होता है।

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भारत

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Priyambada yadav

May 06, 2026

Aaj Ka Suvichar

Aaj Ka Suvichar| image credit gemini

Aaj Ka Suvichar: किसी भी इंसान की जीवन की दिशा और मानसिक शांति इस बात पर निर्भर करती है कि वो कहां रहते हैं और उनके चारों ओर कैसा माहौल है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट किया है कि मनुष्य को केवल वहीं निवास करना चाहिए जहां उसके आत्मसम्मान और विकास की संभावनाएं हों। यदि आप गलत जगह पर फंसे रहते हैं, तो न केवल हमारी कामयाबी रुक जाती है, बल्कि उसकी मानसिक रूप से भी टूट जाते हैं। आइए, चाणक्य के उस मार्गदर्शन को समझते हैं जो हमें एक बेहतर जीवन चुनने की सीख देता है।

चाणक्य नीति श्लोक: रहने योग्य स्थान की पहचान

चाणक्य के अनुसार, किसी भी स्थान पर बसने से पहले हमें कुछ बुनियादी बातों का पहचान अवश्य कर लेना चाहिए। यदि किसी जगह पर आपके व्यक्तित्व का आदर नहीं है या वहां जीवित रहने के साधन नहीं हैं, तो ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य नीति का यह श्लोक इसी सत्य को दर्शाता है-

"यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः।
न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत् ॥"

आत्मसम्मान का अभाव (Importance of Self-Respect at Workplace and Home)

जहां आपके काम और आपके अस्तित्व की कोई कद्र न हो, वह स्थान रहने योग्य नहीं है। आत्मसम्मान ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि किसी समाज या देश में आपको बार-बार अपमानित होना पड़ता है, तो वहां रहने से आपकी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है।

जीविका के साधनों की कमी (Lack of Career Growth and Livelihood Opportunities)

इंसान को अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन और काम की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर रोजगार के अवसर न हों या व्यापार करने की सुविधा न हो, वहां रुकना व्यर्थ है। आजीविका के बिना मनुष्य का जीवन दुखों और अभावों में ही बीत जाता है।

अपनों का साथ न होना (Need for a Strong Social Support System and Relations)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संकट के समय उसे अपनों, मित्रों और रिश्तेदारों की आवश्यकता होती है। जहां आपका कोई शुभचिंतक या भाई-बन्धु न रहता हो, वहां आप हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। अकेलेपन और सहायता के अभाव में इंसान किसी भी बड़ी चुनौती का सामना मजबूती से नहीं कर पाता।

शिक्षा और ज्ञान का अभाव (Lack of Quality Education and Learning Environment)

विकास के लिए निरंतर कुछ नया सीखना अनिवार्य है। यदि किसी स्थान पर ज्ञान हासिल करने के स्रोत नहीं हैं या शिक्षा का माहौल नहीं है, तो वह स्थान आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में डाल सकता है। जहां बौद्धिक विकास की संभावना न हो, वहां कभी निवास नहीं करना चाहिए।

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Published on:

06 May 2026 05:30 am

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