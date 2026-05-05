यमराज की सवारी या कुदरत का करिश्मा? मिलिए उस बिल्ली से जो बताती है किसकी मौत कब होगी



एक बार डॉक्टरों को यकीन था कि एक मरीज जल्द ही दम तोड़ देगा, लेकिन ऑस्कर बिल्ली उस कमरे में नहीं गई। इसके बजाय, वह एक दूसरे मरीज के पास जाकर बैठ गई जो डॉक्टरों की नजर में स्टेबल था। नतीजा यह हुआ कि जिसे डॉक्टर खतरे से बाहर मान रहे थे, उसकी मौत पहले हो गई और ऑस्कर की बात सच साबित हुई। स्टाफ का ऑस्कर पर इतना भरोसा है कि जैसे ही वह किसी मरीज के पास बैठता है, अस्पताल वाले तुरंत उनके घरवालों को फोन कर देते हैं ताकि वे आखिरी समय में अपने अपनों के पास रह सकें।