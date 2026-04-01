Cat Attack: जंगली बिल्ली के काटने से महिला की मौत, पानी और तेज रोशनी से लगने लगा था डर, चौंका देगी घटना

मिली जानकारी के अनुसार, मृतका मातिन कुंवर ग्राम पंचायत जलके के पनगवां गांव की रहने वाली थीं। करीब 20 से 25 दिन पहले वह रोजमर्रा के काम से जंगल गई थीं, जहां एक जंगली बिल्ली ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके बाएं पैर में गहरा घाव हो गया। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय गांव में ही झाड़-फूंक और एक झोलाछाप के भरोसे इलाज कराना शुरू कर दिया।