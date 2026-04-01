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Cat Attack: जंगली बिल्ली के काटने से महिला की मौत, पानी और तेज रोशनी से लगने लगा था डर, चौंका देगी घटना

Cat Attack: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां जंगली बिल्ली के हमले के बाद रेबीज संक्रमण से एक 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 19, 2026

जंगली बिल्ली के काटने से महिला की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जंगली बिल्ली के काटने से महिला की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Cat Attack: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर खासकर कैट लवर्स सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मामला ही कुछ ऐसा है। एक जंगली बिल्ली के हमले का शिकार हुई 65 वर्षीय मातिन कुंवर की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि रेबीज संक्रमण होने के बावजूद उन्हें समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाया। परिजनों ने अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक और झोलाछाप से उपचार कराया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उनकी जान चली गई। मृतका ग्राम पंचायत जलके के पनगवां गांव की निवासी थीं।

Cat Attack: जानिए पूरी घटना

मिली जानकारी के अनुसार, मृतका मातिन कुंवर ग्राम पंचायत जलके के पनगवां गांव की रहने वाली थीं। करीब 20 से 25 दिन पहले वह रोजमर्रा के काम से जंगल गई थीं, जहां एक जंगली बिल्ली ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके बाएं पैर में गहरा घाव हो गया। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय गांव में ही झाड़-फूंक और एक झोलाछाप के भरोसे इलाज कराना शुरू कर दिया।

पानी और तेज रोशनी से डर लगने लगा

समय बीतने के साथ महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा नहीं दिलाई गई। परिजनों के मुताबिक, कुछ दिनों बाद मौसम में बदलाव के दौरान, खासकर बारिश और बिजली कड़कने के समय उनकी स्थिति और गंभीर हो गई। उन्हें पानी और तेज रोशनी से डर लगने लगा, जो कि रेबीज संक्रमण के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं।

इलाज के दौरान मौत

जब हालत बेहद नाजुक हो गई, तब 15 अप्रैल को उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने तुरंत एंटी-रेबीज वैक्सीन की पहली खुराक दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। संक्रमण शरीर में फैल चुका था और इलाज का असर सीमित रह गया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया।

जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में रेबीज संक्रमण को मौत की मुख्य वजह माना है। हालांकि, अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी।

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Published on:

19 Apr 2026 07:12 pm

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