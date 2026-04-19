Sex Racket: बिलासपुर में खुलेआम फल-फूल रहा सेक्स रैकेट, 500-700 रुपए में सौदेबाजी, मोबाइल-OYO से ऐसे चल रहा पूरा खेल

Sex रैकेट का पर्दाफाश… आपत्तिजनक सामग्री के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार, ग्राहकों को लड़कियां उपलब्ध कराकर हो रही थी अवैध कमाई- छत्तीसगढ़ में पुलिस द्वारा लगातार की जा रही सख्त कार्रवाइयों के बावजूद देह व्यापार जैसे संगठित अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए दिन इस अवैध धंधे से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में रायगढ़ जिले में पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार रैकेट का खुलासा करते हुए स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है… पूरी खबर पढ़े