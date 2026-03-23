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Pet Travel Trend: ट्रेनों में डॉग्स भी बन रहे हमसफर, 3 साल में 1458 डॉग्स ने किया सफर… आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

Pet Travel Trend: ट्रेन यात्रा अब सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसमें उनके पालतू डॉग्स भी बराबर के सहभागी बनते जा रहे हैं। बदलती जीवनशैली और पालतू जानवरों के प्रति बढ़ते भावनात्मक जुड़ाव के चलते लोग अब अपने डॉग्स को परिवार के सदस्य की तरह हर जगह साथ लेकर जाना पसंद कर रहे हैं।

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रायपुर

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Khyati Parihar

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हिमांशु शर्मा

Mar 23, 2026

बढ़ा ‘पेट ट्रैवल’ का ट्रेंड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बढ़ा ‘पेट ट्रैवल’ का ट्रेंड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Pet Travel Trend: ट्रेन यात्रा अब सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसमें उनके पालतू डॉग्स भी बराबर के सहभागी बनते जा रहे हैं। बदलती जीवनशैली और पालतू जानवरों के प्रति बढ़ते भावनात्मक जुड़ाव के चलते लोग अब अपने डॉग्स को परिवार के सदस्य की तरह हर जगह साथ लेकर जाना पसंद कर रहे हैं। विशेषकर होली, दिवाली और नववर्ष जैसे त्योहारों के दौरान यह ट्रेंड और ज्यादा देखने को मिल रहा है।

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