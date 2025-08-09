Dog Attack: काटा..घसीटा.. चीखती रही 9 साल की मासूम बच्ची, कुत्तों ने नोच-नोच कर किया जख्मी, 25 टांके लगे

Dog Attack: बाड़ी में खेल रही 9 साल की मासूम बच्ची पर 9 श्वानों ने हमला कर दिया। बच्ची के चेहरे और सिर में 25 टांके लगे हैं। नगरी अस्पताल से धमतरी जिला अस्पताल रेफर किया गय था। अब बच्ची को उच्च स्तरीय इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, बोराई थाना अंतर्गत ग्राम मैनपुर प्राथमिक शाला में कक्षा चौथी की छात्रा आन्या नेताम स्कूल से आते ही घर की बाड़ी में खेल रही थी। इसी दौरान श्वान के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर दिया। बच्ची को अकेली पाकर 6 श्वान नोंचने लगे। रोने-चिल्लाने की आवाज आने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और डंडे से उन्हें भगाया।
आन्या के गाल, सिर, पेट, पीठ, पैर में 25 टांके लगे हैं। जिला अस्पताल के डाक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अखिलेश देवांगन ने बताया कि जख्म में टांका लगाने के बाद बच्ची को ब्लड चढ़ाया गया। बच्ची की हालत में सुधार आ गया है। बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है।
दरअसल धमतरी के अंतिम छोर में बसे इस मैनपुर गांव मे कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। बारिश के दिनों में इन आवारा कुत्तों का झुंड ज्यादा देखने को मिलता है। आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं होने के चलते इसका खमियाजा आम लोगो को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि 9 साल की छात्रा पर कुत्तों की झुंड टूट पड़ा। घटना के बाद गांव में डर और नाराज़गी का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।