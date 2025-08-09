Dog Attack: काटा..घसीटा.. चीखती रही 9 साल की मासूम बच्ची, कुत्तों ने नोच-नोच कर किया जख्मी, 25 टांके लगे

दरअसल धमतरी के अंतिम छोर में बसे इस मैनपुर गांव मे कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। बारिश के दिनों में इन आवारा कुत्तों का झुंड ज्यादा देखने को मिलता है। आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं होने के चलते इसका खमियाजा आम लोगो को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि 9 साल की छात्रा पर कुत्तों की झुंड टूट पड़ा। घटना के बाद गांव में डर और नाराज़गी का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।