शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन! फर्जी डिग्री से 18 साल से नौकरी कर रहे 8 प्रधानपाठकों की सेवा समाप्त

वर्ष 2007-2008 में धमतरी जिले में जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कुल 150 पदों के लिए शिक्षाकर्मी वर्ग-03 की भर्ती होनी थी। 150 के विरूद्ध 172 पदों पर भर्ती की गई। इस फर्जीवाड़ा का खुलासा मगरलोड ब्लाक के ग्राम चंदना निवासी कृष्ण कुमार साहू ने किया था। आरटीआई से दस्तावेज निकालकर थाने में शिकायत की गई थी। 27 सितंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार इसके पूर्व 29 शिक्षाकर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है। कइयों ने इस्तीफा भी दे दिया है। शिक्षाकर्मी भर्ती मामले में शिक्षकों के अलावा अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी आरोपी हैं।