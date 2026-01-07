7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायगढ़

CG Fraud Case: प्रधान पाठक से 20 लाख की ठगी, परिचित ने लोन के नाम पर दिया धोखा

CG Fraud Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक प्रधान पाठक से 20.76 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। परिचित व्यक्ति ने लोन निकालने के नाम पर धोखे से कर्ज ले लिया।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 07, 2026

प्रधान पाठक से 20 लाख की ठगी (photo source- Patrika)

प्रधान पाठक से 20 लाख की ठगी (photo source- Patrika)

CG Fraud Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक हेड टीचर को उसके जान-पहचान वाले ने ठग लिया। उसके नाम पर धोखे से 20.76 लाख रुपए का लोन ले लिया गया। लोन न चुका पाने से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। यह घटना खरसिया पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।

CG Fraud Case: जानें पूरा मामला…

बाम्हनपाली गांव के रहने वाले 41 साल के लोकनाथ रात्रे ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घरघोड़ा ब्लॉक के पानीखेत गांव के प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स आश्रम में हेड टीचर हैं। उन्होंने बताया कि उनके जान-पहचान वाले विद्याचरण गोरे, जो सपिया के रहने वाले हैं, ने मई 2024 में उन्हें अपने मामा गिरीश कुमार जोल्हे से मिलवाया। इस दौरान गिरीश जोल्हे ने उन्हें अपने लोन से जुड़े काम के बारे में बताया और उनके नाम पर लोन दिलाने और सारी किश्तें खुद भरने का वादा किया।

गिरीश ने बताया कि बदले में वह लोकनाथ को उसके लोन अमाउंट का 35 परसेंट देगा। गिरीश पर भरोसा करके लोकनाथ ने उसे अपना पैन कार्ड और छह महीने की ऑनलाइन पे-स्लिप समेत दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए। इसके आधार पर गिरीश ने अलग-अलग बैंकों से लोन फॉर्म लिए और उन पर लोकनाथ से साइन करवा लिए।

लोकनाथ रात्रे ने बताया कि उसने चोला मंडलम ब्रांच रायगढ़ से 6 लाख 40 हज़ार रुपये, ICICI बैंक ब्रांच रायगढ़ से 4 लाख रुपये, एक्सिस बैंक ब्रांच रायगढ़ से 6 लाख 65 हज़ार रुपये, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ब्रांच कोडतराई से 10 लाख 20 हज़ार रुपये, इस तरह कुल 27 लाख 25 हज़ार रुपये का लोन लिया।

रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कराया

प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस और दूसरी लोन फीस काटने के बाद, ₹2076,000 लोकनाथ के अकाउंट में जमा कर दिए गए। फिर गिरीश जोल्हे ने किश्तों में यह रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उसने लगभग दो से तीन महीने तक लोन की सारी किश्तें भरीं। फिर उसने किश्तें देना बंद कर दिया।

बैंक से आने लगा दबाव

CG Fraud Case: किस्तों का भुगतान नहीं होने पर बैंक वाले जब लोकनाथ पर रकम जमा करने का दबाव बनाना शुरू किए। तब लोकनाथ ने गिरिश से फोन पर संपर्क किया। गिरिश ने कहा कि वह सभी किस्तो को जमा कर देगा, लेकिन गिरीश ने किस्त जमा नहीं किया। फिर से बैंक के अधिकारी उसे भगुतान करने को कहने लगे।

तंग आकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया

परेशान होकर लोकनाथ ने गिरीश कुमार जोल्हे से WhatsApp पर बात की। वह किश्तें भरने और लोन चुकाने का वादा करता रहा, लेकिन उसने एक भी किश्त नहीं भरी। तंग आकर लोकनाथ ने मंगलवार को खरसिया थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ Section 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 03:08 pm

Published on:

07 Jan 2026 03:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Fraud Case: प्रधान पाठक से 20 लाख की ठगी, परिचित ने लोन के नाम पर दिया धोखा

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ के युवक ने गांव से शहर तक पहुंचाई ऑर्गेनिक तेल की खुशबू, किसान से उद्यमी बने सत्याराम साहू ने बदली जिंदगी

CG News: छत्तीसगढ़ के युवक ने गांव से शहर तक पहुंचाई ऑर्गेनिक तेल की खुशबू, किसान से उद्यमी बने सत्याराम साहू ने बदली जिंदगी
Patrika Special News

आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन

आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन(photo-patrika)
रायगढ़

पत्नी के ऊपर डाला खौलता पानी…. इस बात पर आगबबूला हुआ पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
रायगढ़

CG News: पारिवारिक विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, भाई ने अपने ही बहन-जीजा की कर दी पिटाई, FIR दर्ज

बहन-जीजा की कर दी पिटाई (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: जिले में औद्योगिक नियमों का उल्लंघन, MSP व सुनील इस्पात समेत 3 फैक्ट्रियों पर केस

इंडस्ट्रीज में नियमों का उल्लंघन (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.