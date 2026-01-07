CG Fraud Case: प्रधान पाठक से 20 लाख की ठगी, परिचित ने लोन के नाम पर दिया धोखा

बाम्हनपाली गांव के रहने वाले 41 साल के लोकनाथ रात्रे ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घरघोड़ा ब्लॉक के पानीखेत गांव के प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स आश्रम में हेड टीचर हैं। उन्होंने बताया कि उनके जान-पहचान वाले विद्याचरण गोरे, जो सपिया के रहने वाले हैं, ने मई 2024 में उन्हें अपने मामा गिरीश कुमार जोल्हे से मिलवाया। इस दौरान गिरीश जोल्हे ने उन्हें अपने लोन से जुड़े काम के बारे में बताया और उनके नाम पर लोन दिलाने और सारी किश्तें खुद भरने का वादा किया।