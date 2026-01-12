धान खरीदी में गड़बड़ी पर सख्त एक्शन! 1.77 करोड़ का अवैध स्टॉक जब्त, कई राइस मिलों पर एक साथ छापा

CG Raid: छत्तीसगढ़ के धान खरीदी और कस्टम मिलिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागों में राइस मिलों की सघन जांच और भौतिक सत्यापन किया गया। यह कार्रवाई संबंधित अनुविभागों के एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा की गई। धमतरी, नगरी और कुरूद अनुविभागों में एक साथ कई राइस मिलों पर छापामार कार्रवाई की गई।