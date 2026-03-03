Dhamtari News: धमतरी में सड़के हुई खून से लाल, 59 दिन में 70 दुर्घटनाएं हुई, 42 की मौत, 63 घायल

दोपहिया वाहन चालक हेलमेट को लेकर जागरूक नहीं हो रहे। धमतरी जिले में सबसे ज्यादा बाइक संबंधी दुर्घटनाएं हो रही है। हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही मौके पर ही अधिकांश लोगों की जान जा रही है। पिछले 2 महीने में ही हुए सडक़ दुर्घटनाओं में 90 फीसदी मौतें दुपहिया वाहनों चालकों के सिर पर हेलमेट नहीं होना पाया गया। शहरी क्षेत्र में हेलमेट लगाने में असुविधा जैसे कारण सामने आते हैं। विडंबना है कि लोग ग्रामीण सडक़ों, स्टेट, नेशनल हाइवे में भी बाइक चलाने के दौरान हेलमेट नहीं लगा रहे हैं।