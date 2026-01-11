एक ही महिला, दो सच! कहीं पत्नी तो कहीं विधवा बनकर उठा रही महतारी वंदन योजना का लाभ, कलेक्टर तक पहुंची शिकायत

आवेदन में बताया गया है कि महतारी वंदन योजना के आवेदन और शपथ पत्र में महिला ने यह दर्शाया कि परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग, उपक्रम या स्थानीय निकाय में कार्यरत नहीं है, जबकि पति स्वयं स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है। इसके साथ ही दस्तावेजों में विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र पर टिक लगाकर योजना का लाभ लिया गया।